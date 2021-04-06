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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210406/833402175.html
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 3,8% с 3%, которые фонд ожидал в январе, говорится в докладе МВФ. В 2022 году МВФ ожидает... ПРАЙМ, 06.04.2021
россия, ввп, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 3,8% с 3%, которые фонд ожидал в январе, говорится в докладе МВФ.
В 2022 году МВФ ожидает рост ВВП РФ также на 3,8% против январского прогноза роста на 3,9%.
В 2020 году, по оценке МВФ, экономика России сократилась на 3,1%.
МВФ также ожидает, что инфляция в России в 2021 году составит 4,5%, а в 2022 году замедлится до 3,4%. Безработица в стране в 2021 году ожидается на уровне 5,4% и в 2022 году — на отметке 5%.