МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 3,8% с 3%, которые фонд ожидал в январе, говорится в докладе МВФ.

В 2022 году МВФ ожидает рост ВВП РФ также на 3,8% против январского прогноза роста на 3,9%. "Не потянут и Турцию". Что будет с ценами на летний отдых-2021

В 2020 году, по оценке МВФ, экономика России сократилась на 3,1%.

МВФ также ожидает, что инфляция в России в 2021 году составит 4,5%, а в 2022 году замедлится до 3,4%. Безработица в стране в 2021 году ожидается на уровне 5,4% и в 2022 году — на отметке 5%.