МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Международный валютный фонд улучшил прогноз по динамике мировой экономики и теперь ожидает в 2021 году роста глобального ВВП на 6%, следует из апрельского доклада фонда World Economic Outlook (WEO).

Прогноз на 2022 год также улучшен. Теперь МВФ прогнозирует рост мирового ВВП на 4,4% вместо январской оценки в 4,2%.

"Такой темп (роста ВВП — ред.) отражает продолжающуюся адаптацию всех секторов экономики к сложной ситуации в области здравоохранения", — говорится в докладе. Мосты сожжены. Зачем Польше понадобился украинский газ

МВФ отметил, что улучшение прогнозов отражает результаты дополнительной финансовой поддержки в ряде крупных стран и ожидаемое восстановление во второй половине текущего года, которое поддержит вакцинация.

В 2020 году, по апрельской оценке фонда, мировой ВВП сократился на 3,3%. В январском докладе падение глобальной экономики по итогам прошлого года оценивалось в 3,5%.

ЭКОНОМИКА США

Международный валютный фонд улучшил прогноз по динамике экономики США на 2021 год на 1,3 процентного пункта по сравнению с январскими ожиданиями, теперь прогноз роста ВВП составляет 6,4%, следует из доклада фонда.

В следующем году, согласно прогнозам, рост ВВП страны составит 3,5% против ожиданий января в 2,5%.

По оценкам МВФ, в 2020 году ВВП США снизился на 3,5%.

Годовая инфляция в США в 2021 году, как ожидается, составит 2,3%, в 2022 году — 2,4%, считает МВФ, в 2020 году показатель составлял лишь 1,2%. Безработица в стране в текущем году достигнет 5,8% против прошлогоднего уровня в 8,1%, отмечается в докладе, а в следующем году безработица снизится до 4,2%.

ЭКОНОМИКА КИТАЯ

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту экономики Китая в 2021 году до 8,4% по сравнению с январской оценкой в 8,1%, говорится в прогнозе фонда.

По оценке МВФ, рост ВВП Китая в 2020 году составил 2,3%. Прогноз на 2022 год оставлен без изменения — фонд ожидает роста китайской экономики на 5,6%. Евро поднялся выше 91 рублей

"Среди развивающихся стран Китай уже в 2020 году вернулся к уровню ВВП, зафиксированному до пандемии COVID, тогда как многие другие страны, как ожидается, не вернутся к докризисному уровню до 2023 года", — говорится в докладе.

Инфляция в Китае, по прогнозам МВФ, замедлится в 2021 году до 1,2% с 2,4% в 2020 году, а в 2022 году ускорится до 1,9%. Безработица в КНР, как считает фонд, будет стабильно находиться на уровне 3,6% в текущем и следующем годах против 3,8% в 2020 году.