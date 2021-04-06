МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Портал госуслуг пополнился сервисом, позволяющим получить выписку о назначенных мерах соцподдержки, это могут быть установленные государством пенсии, пособия, социальные выплаты, компенсации, субсидии и иные выплаты, говорится в сообщении Минцифры РФ.

"Выписка позволяет получить персонифицированную информацию о каждом факте назначения меры соцподдержки. Включая название, размер, срок и периодичность выплат. Планируем, что в 2021 году сервисом воспользуется более 1 миллиона граждан", — приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры РФ Дмитрия Огуряева.

Уточняется, что сервис реализован в соответствии с поручением президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

"Благодаря порталу Госуслуг граждане теперь могут просто и удобно получить сведения обо всех назначенных ранее мерах поддержки. Кроме того, граждане, которые дали согласие на проактивное информирование, могут получать информацию о той поддержки, которая им полагается по мере наступления жизненных событий", — отметил замглавы Минтруда РФ Алексей Скляр, чьи слова передает Минцифры.