2021-04-06T17:03:30+03:00
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2021
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МВФ прогнозирует инфляцию в Венесуэле в 5500%
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Падение ВВП Венесуэлы в 2021 году прогнозируется на уровне 10%, следует из апрельского доклада фонда World Economic Outlook (WEO). В 2022 году падение сократится до 5%, полагают... ПРАЙМ, 06.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 апр — ПРАЙМ. Падение ВВП Венесуэлы в 2021 году прогнозируется на уровне 10%, следует из апрельского доклада фонда World Economic Outlook (WEO).
В 2022 году падение сократится до 5%, полагают эксперты фонда.
Таким образом, Венесуэла станет единственной страной Латинской Америки, которая не покажет роста экономики в этом и следующем годах.
В 2020 году экономика Венесуэлы провалилась на 30%.
Фонд также прогнозирует инфляцию в стране в 2021 и 2022 годах на уровне 5500%.