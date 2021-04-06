БУЭНОС-АЙРЕС, 6 апр — ПРАЙМ. Падение ВВП Венесуэлы в 2021 году прогнозируется на уровне 10%, следует из апрельского доклада фонда World Economic Outlook (WEO).

В 2022 году падение сократится до 5%, полагают эксперты фонда. Дальнее зарубежье мерзнет и хочет больше газа из России

Таким образом, Венесуэла станет единственной страной Латинской Америки, которая не покажет роста экономики в этом и следующем годах.

В 2020 году экономика Венесуэлы провалилась на 30%.

Фонд также прогнозирует инфляцию в стране в 2021 и 2022 годах на уровне 5500%.