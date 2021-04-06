БРЮССЕЛЬ, 6 апр — ПРАЙМ, Мария Князева. Еврокомиссия приняла новый пакет правил для дронов, которых она считает важной частью будущей транспортной системы Евросоюза, говорится в релизе ЕК. Дроны-разведчики и наземные беспилотники будут бороться с борщевиком

"Комиссия сегодня приняла пакет U-space — три регулирования, которые вместе создают условия, необходимые для безопасной работы дронов и пилотируемых летательных аппаратов", — говорится в нем.

Эти правила, среди прочего, позволят операторам дронов выполнять более сложные операции и проводить их на более отдаленных расстояниях, особенно в загруженном, низкоуровневом воздушном пространстве (ниже 120 метров) и вне поля зрения, поясняет ЕК.

"Дроны — неотъемлемая часть будущего транспортного и логистического ландшафта. Существует огромный потенциал, когда речь идет о новых услугах по доставке грузов, а также о других инновационных возможностях, включая полеты дронов с пассажирами на борту в будущем", — заявила еврокомиссар по транспорту Адина Валеан, чьи слова приводятся в релизе.

Новые правила начнут применяться с 26 января 2023 года, уточняет ЕК.

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