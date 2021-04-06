МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Морковь в России за март подорожала на 14,8%, картофель — на 13,4%, свекла — на 11,2%, при этом огурцы и помидоры подешевели — на 25,2% и на 7,4% соответственно, говорится в сообщении Росстата. Инфляция подбирается к 6%

"За счет снижения цен на огурцы — на 25,2%, помидоры — на 7,4%, апельсины — на 3%, плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 1,7%. В то же время подорожали: морковь — на 14,8%, картофель — на 13,4%, свекла — на 11,2%, лук репчатый — на 7,5%, капуста белокочанная — на 6,7%, виноград — на 3,8%", — сообщает статистическое ведомство.

Пшено в марте подешевело на 0,8%, мед — на 0,2%, Среди прочих продовольственных товаров майонез подорожал на 2,5%, живая и охлажденная, соленая, маринованная, копченая рыба, отечественная икра лососевых рыб, мороженые кальмары, горох и фасоль, маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 1,6-1,9%.

В свою очередь, вареная колбаса, сосиски, сардельки, мороженая неразделанная рыба, соленая сельдь, гречневая и манная крупы, овсяные хлопья "Геркулес", пшеничная мука, пряники, натуральный растворимый кофе, рыбные натуральные консервы и с добавлением масла, творожные сырки, глазированные шоколадом, фруктовые соки, продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "гамбургер") подорожали на 1-1,5%. Стало известно о приостановке продаж сахара с заводов

Хлеб и хлебобулочные изделия в марте выросли в цене на 0,58% к февралю (по сравнению с мартом 2020 года — на 7,71%, к декабрю — на 1,53%), крупа и бобовые — на 0,72% (в годовом выражении — на 18,61%, с начала года — на 1,51%), макаронные изделия — на 0,85% (в годовом выражении — на 11,63%, с начала года — на 3,17%), мясо и птица — на 3,44% (в годовом выражении — на 9,21%, с начала года — на 5,96%).

Одновременно рыба и пищевые морепродукты подорожали на 1,01% (в годовом выражении — на 7,19%, с начала года — на 2,61%), молоко и молочная продукция — на 0,52% (относительно марта прошлого года — на 3,31%, с начала текущего года — на 1,3%), сливочное масло — на 0,55% (в годовом выражении — на 3,9%, с начала года — на 1,21%).

По данным Росстата, куриное мясо в России в марте подорожало на 7,2%, яйца — на 5,3%, кроме того, на 2,1% выросла средняя стоимость сахара и на 1,2% — подсолнечного масла, несмотря на действие соглашений о стабилизации цен, следует из данных Росстата.

"В марте наблюдалось увеличение цен на мясопродукты, в том числе на мясо кур — на 7,2%, баранину (кроме бескостного мяса) — на 5%, окорочка куриные — на 4,4%, кулинарные изделия из птицы — на 2,4%, говядину (кроме бескостного мяса) — на 2,3%, печень говяжью — на 2,2%, свинину (кроме бескостного мяса) — на 1,9%", — сообщает статистическое ведомство.

Куриные яйца в среднем по России подорожали на 5,3%, при этом в 14 регионах цены выросли на 0,1-2,9%, в 27 субъектах — на 3-4,9%, в 38 — на 5-9,9%, в шести регионах — на 10-14,4%. Прирост цен на сахар составил 2,1%, в 14 регионах он составил 0,1-0,9%, в 36 — 1-2,9%, в 23 субъектах — 3-4,9%, в пяти субъектах — 5-7,3%. В двух регионах цены не изменились, в пяти субъектах сахар подешевел на 0,1-2%.

"На масло подсолнечное цены в среднем по России выросли на 1,2%, при этом в 23 субъектах Российской Федерации — на 0,1-0,9%, в 25 субъектах — на 1-1,9%, в 16 субъектах — на 2-4,1%, в трех субъектах — на 4,2-13%", — добавляет Росстат. В трех регионах цены не изменились, в 13 субъектах масло подешевело на 0,1-0,9%, в двух — на 1-2,7%.

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно. По сахару соглашения действуют до 1 июня, по маслу — до 1 октября 2021 года.