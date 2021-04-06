МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ считает стабильной ситуацию на продовольственном рынке России и не видит предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо продукты, говорится в сообщении министерства.

Росстат во вторник опубликовал данные об индексе потребительских цен в марте текущего года. По данным статистического ведомства, продовольственная инфляция в марте в месячном выражении составила 0,82% после 1,22% в феврале. Сильнее всего за прошлый месяц подорожала морковь (на 14,8%), картофель (на 13,4%), свекла (на 11,2%), репчатый лук (на 7,5%), мясо кур (на 7,2%), капуста (на 6,7%), куриные яйца (на 5,3%) и баранина (на 5%).

"Минсельхоз на постоянной основе осуществляет мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей на основные категории продовольствия. В настоящее время Министерство оценивает ситуацию как стабильную и не видит предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо товарные группы", — сообщает Минсельхоз.

Помимо этого, ведомство заявило о стабильности цен на сахар и масло.

"Сохраняются на стабильном уровне отпускные цены на сахар (минус 1,4% с начала года) и рафинированное бутилированное подсолнечное масло (плюс 0,5% с начала года), что обусловлено действием соглашений (о стабилизации цен на данные категории товаров — ред.)", — сообщает ведомство.

"В долгосрочной перспективе этому будут способствовать новые поддержки производителей, разработанные Минсельхозом России, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой и подсолнечником в целях наращивания объемов производства", — добавляет министерство.

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.

Росстат во вторник опубликовал данные об индексе потребительских цен в марте текущего года. По оценке статистического ведомства, продовольственная инфляция в марте в месячном выражении составила 0,82% после 1,22% в феврале. При этом цены на сахар-песок за месяц увеличились на 2,12%, а на подсолнечное масло — на 1,16%.