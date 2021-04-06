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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210406/833404506.html
В России выросло число мошенников, действующих якобы от имени Центробанка
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Число обращений в колл-центры ЦБ РФ в последнее время выросло, чаще всего клиенты банков жалуются на мошенников, которые обманывают от имени Банка России, следует из... ПРАЙМ, 06.04.2021
мошенничество, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Число обращений в колл-центры ЦБ РФ в последнее время выросло, чаще всего клиенты банков жалуются на мошенников, которые обманывают от имени Банка России, следует из информационного бюллетеня регулятора.
Банк России сообщил, что с 25 февраля по 31 марта 2021 года в его колл-центр поступило 23,6 тысячи звонков потребителей финансовых услуг. Это на 5% больше, чем за предыдущий отчетный период с 21 января по 24 февраля 2021 года, сказано в материалах.
"Наиболее часто встречающаяся тематика звонков — "мошенничество от имени Банка России" (7,9% от общего объема)", — говорится в сообщении.
В феврале сообщалось, что мошенники придумали новую уловку для обмана россиян. Злоумышленники от имени Банка России предлагают якобы получить выплату с целью поддержки граждан в период пандемии коронавируса.