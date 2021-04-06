МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Число обращений в колл-центры ЦБ РФ в последнее время выросло, чаще всего клиенты банков жалуются на мошенников, которые обманывают от имени Банка России, следует из информационного бюллетеня регулятора.

Банк России сообщил, что с 25 февраля по 31 марта 2021 года в его колл-центр поступило 23,6 тысячи звонков потребителей финансовых услуг. Это на 5% больше, чем за предыдущий отчетный период с 21 января по 24 февраля 2021 года, сказано в материалах.

"Наиболее часто встречающаяся тематика звонков — "мошенничество от имени Банка России" (7,9% от общего объема)", — говорится в сообщении.

В феврале сообщалось, что мошенники придумали новую уловку для обмана россиян. Злоумышленники от имени Банка России предлагают якобы получить выплату с целью поддержки граждан в период пандемии коронавируса.