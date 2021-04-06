БРЮССЕЛЬ, 6 апр — ПРАЙМ, Мария Князева. Ситуация на рынке труда еврозоны, куда входят 19 из 27 стран Евросоюза, может ощутимо улучшиться в текущем году, свидетельствует заметка британской аналитической компании Oxford Economics.

Уровень безработицы в еврозоне в феврале оставался стабильным на уровне 8,3%, но вырос на 1 процентный пункт по сравнению с прошлым годом, отмечается в ней.

Данные по еврозоне показывают, что "рынок труда демонстрирует устойчивость к длительным ограничениям" на социально-экономическую жизнь в регионе, отмечают в Oxford Economics.

Тем не менее, эти цифры по-прежнему искажены различными схемами по поддержке занятости в ЕС. Хотя такие схемы обходятся дорого, они помогают предотвратить массовые увольнения и, поддерживая доходы и уверенность людей, поддерживают также потребление и восстановление экономики.

В краткосрочной перспективе продление локдаунов создает риски для занятости. "Однако мы ожидаем значительного восстановления занятости в течение года, как только национальные программы вакцинации позволят существенно ослабить меры в области общественного здравоохранения", — говорится в заметке.

Кроме того, аналитики ожидают, что страны еврозоны сохранят поддерживающую экономику бюджетную политику в 2021 году, чтобы содействовать плавному возвращению работников на рынок труда по мере того, как пандемия будет стихать.

В другой заметке отмечается, что трекер восстановления экономики еврозоны Oxford Economics сократился за неделю, закончившуюся 21 марта, до 73,4 пункта. В основном это произошло из-за снижения потребления, в частности, расходов по кредитным картам.

"Однако в целом экономика кажется более устойчивой к вирусу, чем в 2020 году", — говорится в ней.