МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Производители сахара и подсолнечного масла в РФ четко выполняют условия соглашений о стабилизации цен, по позициям, отгружая продукцию строго в соответствии с ними, заявили РИА Новости руководители отраслевых союзов.

Росстат во вторник опубликовал данные об индексе потребительских цен в марте текущего года. По оценке статистического ведомства, продовольственная инфляция в марте в месячном выражении составила 0,82% после 1,22% в феврале. При этом цены на сахар-песок за месяц увеличились на 2,12%, а на подсолнечное масло — на 1,16%.

"По подсолнечному маслу есть позиции, которые входят в соглашение, и есть позиции, которые в соглашение не попадают. Поэтому, как средняя температура по больнице, наверное, для них эта динамика не совсем корректна. У нас могло быть небольшое повышение средней цены по соглашению за счет того, что цены, которые в декабре были ниже 95 рублей, потом, возможно, подтянулись к этому уровню", — сказал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

Он подчеркнул, что задача производителей подсолнечного масла – обеспечить его отгрузку по ценам не выше 95 рублей за литр, и она выполняется, никаких серьезных отклонений от соглашения не фиксируется. Что касается торговых сетей, то их задача — обеспечить продажу такой продукции по цене не выше 110 рублей за литр, либо выше, с учетом коэффициентов удаленных регионов. "Росстат же учитывает и цены в этих регионах, и в целом бутилированное подсолнечное масло, не попадающее в соглашение", — пояснил Мальцев.

В свою очередь председатель правления Союза сахаропроизводителей России ("Союзроссахар") Андрей Бодин подчеркнул, что производители отгружают сахар, выполняя все соглашения, и сейчас подписывают прямые договоры с заводами и торговыми сетями, чтобы выполнить положения и по соглашению, и в части, касающейся получения субсидий, которые государство анонсировало в конце марта.

"По нашему мнению, эта мера позволит поддержать отрасль и обеспечить уверенность сельхозтоваропроизводителей в увеличении посевов сахарной свеклы и как результат – увеличение производства свекловичного сахара в сезоне переработки 2021-2022 года", — сказал Бодин.

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.