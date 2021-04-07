ВАШИНГТОН, 7 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты потерпели неудачу в ходе испытаний новейшего гиперзвукового оружия, которые состоялись 5 апреля, говорится в распространенном заявлении военно-воздушных сил страны. Российские военные ученые предложили гарантированную защиту от НАТО

"ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия, 5 апреля в ходе первого летного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель", — говорится в заявлении американских ВВС.

Отмечается, что тестовая ракета ARRW "не могла завершить последовательность операций для ее запуска", ввиду чего не отделилась от бомбардировщика B-52, который должен был ее запустить. Испытания проводились вблизи штата Калифорния.

Предыдущие испытания ракеты ARRW проводились в августе 2020 года и завершились успешно. Тогда сообщалось, что тестовые пуски нового гиперзвукового оружия этого типа будут продолжаться на протяжении еще двух лет.

В августе 2020 года исследовательская служба конгресса США сообщила, что профильные институты ВС США работают по трем направлениям в области гиперзвукового оружия: неядерный быстрый удар (Conventional Prompt Strike, планирующий блок и баллистическая ракета, запускаемые с подлодок типа "Вирджиния"), гиперзвуковое оружие дальнего действия (Long-Range Hypersonic Weapon, разработка сухопутных войск – планирующий блок с дальностью действия порядка 2200 километров) и оружие быстрого реагирования воздушного базирования (AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon — боевой блок, способный развивать скорость до 20 махов и дальностью полета порядка 925 километров).

Читайте также:

Трамп вновь сообщил о наличии у США особенного оружия