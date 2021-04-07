МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Центральный банк готов концептуально поддержать инициативу по увеличению пенсионного налогового вычета, у граждан может появиться возможность ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей со взносов на негосударственное пенсионное обеспечение, сообщают "Известия". Проект онлайн-получения вычетов по НДФЛ готов ко второму чтению

Как отмечает газета, Ассоциация негосударственных пенсионных фондов "Альянс пенсионных фондов" (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) неоднократно обращались в ЦБ с инициативой ввести отдельный пенсионный налоговый вычет по аналогии с тем, который существует для граждан, вкладывающих деньги в ИИС-1.

"Предоставление клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по НПО дополнительных налоговых льгот, аналогичных льготам, предоставляемым в рамках реализации ИИС, будет способствовать выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений… В связи с чем эта инициатива концептуально может быть поддержана", — цитируют "Известия" слова зампреда ЦБ Владимира Чистюхина из письма в ответ на обращения профильных саморегулируемых организаций (СРО).

Согласно публикации, Центробанк готов концептуально поддержать инициативу по увеличению налоговых льгот для граждан, которые самостоятельно копят средства на старость. Уточняется, что регулятор обещает представить для обсуждения конкретные параметры.

Изданию в пресс-службе Банка России подтвердили, что считают важным создание равных налоговых преференций для схожих финансовых продуктов, предназначенных для долгосрочных инвестиций и сбережений, в том числе в рамках программ НПО НПФ. Вопрос находится в стадии обсуждения с участниками рынка и заинтересованными государственными органами, конкретные предложения будут сформулированы по итогам этого обсуждения, добавили там.

"Известия" напоминают, что сейчас максимальная сумма, с которой исчисляется социальный налоговый вычет, составляет 120 тысяч рублей в год. Максимальный вычет — 15,6 тысячи рублей. Авторы инициативы предложили рассмотреть вариант увеличения лимита до 400 тысяч рублей и выделить его в отдельный налоговый вычет.

"Сумма выбрана неслучайно: 400 тысяч рублей являются максимальной планкой (налоговый вычет — до 52 тысяч рублей) для исчисления льготы при вложениях граждан в индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) самого востребованного первого типа. Именно введение налоговых льгот позволило развиваться этому инструменту", — говорится в публикации.

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