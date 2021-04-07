ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 апр — ПРАЙМ. Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что не сомневается, что Россия может уйти от поставок за рубеж непереработанной рыбы: рыбаки готовы сделать это к 2023 году. Росрыболовство опровергло сообщения о росте цен на рыбу

"У меня в этом нет сомнений", — сказал Трутнев журналистам, отвечая на вопрос, можно ли уйти совсем от того, чтобы продавать за рубеж непереработанную рыбу.

"Рыбаки уже сегодня говорят, что они с учетом всех строящихся заводов к 2023 году могут в полном объеме перерабатывать всю рыбу, которая добывается на территории РФ", — отметил полпред.

Он сообщил, что в среду в колхозе имени Ленина осмотрел новый рыбоперерабатывающий завод и построенный траулер "Командор".

"Что касается завода – это лучший завод из тех, которые я видел… Этот точно лучший. Хорошее впечатление произвело судно, построенное в Калининграде по программе "квоты в обмен на инвестиции". Предприятие — резидент ТОР. У них есть пожелания к нам, к министерству, посмотрим, что мы можем сделать", — отметил полпред.

Рыболовецкий колхоз имени Ленина — одно из самых крупных рыбопромышленных предприятий, является резидентом ТОР "Камчатка", пользуется механизмом инвестиционных квот. С помощью этих мер поддержки рыболовецкий колхоз строит суда и возводит рыбоперерабатывающий завод. Колхоз имени Ленина — первое предприятие, которое активно реализует на Камчатке развитие производства, строительство судов на российских верфях под квоты.

С помощью механизма инвестиционных квот на Дальнем Востоке создаются рыбоперерабатывающие заводы. Всего планируется построить 14 таких предприятий. Девять таких заводов уже заработали на Камчатке, в Приморье и Сахалинской области. Один из таких заводов запущен рыболовецким колхозом имени В.И. Ленина.

Ранее президент РФ поручил кабмину представить предложения по увеличению объемов и степени переработки уловов водных биологических ресурсов.

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