МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ предоставит возможность аграриям, понесшим в 2020 году убытки из-за африканской чумы свиней (АЧС), продлить срок погашения кредитов с господдержкой, сообщает пресс-служба кабмина.

Речь идет о льготных инвестиционных займах по ставке до 5% на покрытие затрат, связанных со строительством, модернизацией и реконструкцией производственных мощностей, приобретением техники и оборудования.

"Аграриям, понесшим в 2020 году убытки из-за африканской чумы свиней (АЧС), предоставят возможность продлить срок погашения кредитов с господдержкой. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении. Из обычных магазинов может исчезнуть крепкий алкоголь

Для продления займа аграриям нужно будет заключить дополнительное соглашение с банком, выдавшим льготный кредит. Согласно документу, срок кредитования с учетом пролонгации не должен превышать 12 лет.

Эта мера поддержит аграрные компании, столкнувшиеся со сложностями из-за распространения высокозаразных болезней скота, поможет им завершить инвестиционные проекты и обеспечить бесперебойные поставки продовольствия на рынок, поясняет правительство.

Ранее аналогичное решение было принято по кредитам, выданным на развитие животноводства.