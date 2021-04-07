МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в марте вырос до 53,2 пункта с февральских 48,8 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics. Дальнее зарубежье мерзнет и хочет больше газа из России

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 52,5 пункта.