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Индекс деловой активности в еврозоне в марте вырос выше ожиданий
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Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в марте вырос до 53,2 пункта с февральских 48,8 пункта,... ПРАЙМ, 07.04.2021
новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в марте вырос до 53,2 пункта с февральских 48,8 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 52,5 пункта.