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Набиуллина призвала отказываться от административного ограничения цен
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала быстрее отказываться от административного ограничения цен, поскольку это искажает ценовые индикаторы и дестимулирует развитие... ПРАЙМ, 07.04.2021
цены на продовольствие, эльвира набиуллина, новости, экономика, макроэкономика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала быстрее отказываться от административного ограничения цен, поскольку это искажает ценовые индикаторы и дестимулирует развитие производства. Об этом она заявила в ходе выступления на Биржевом форуме.
"На мой взгляд, от административного ограничения цен надо быстрее отказываться, потому что искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства", — сказала она.
Демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен показал себя достаточно эффективно на рынке нефтепредуктов, однако важно им не увлекаться и действовать осторожно, считает глава ЦБ.
"Демпфер, на мой взгляд, должен быть прозрачный, понятный для производителей, чтобы у них были стимулы развивать производство. Бюджетно-нейтральный должен быть демпфер, на мой взгляд, но это требует обсуждения", — добавила Набиуллина.