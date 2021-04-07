МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала быстрее отказываться от административного ограничения цен, поскольку это искажает ценовые индикаторы и дестимулирует развитие производства. Об этом она заявила в ходе выступления на Биржевом форуме.

"На мой взгляд, от административного ограничения цен надо быстрее отказываться, потому что искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства", — сказала она. Выделены средства на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла

Демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен показал себя достаточно эффективно на рынке нефтепредуктов, однако важно им не увлекаться и действовать осторожно, считает глава ЦБ.

"Демпфер, на мой взгляд, должен быть прозрачный, понятный для производителей, чтобы у них были стимулы развивать производство. Бюджетно-нейтральный должен быть демпфер, на мой взгляд, но это требует обсуждения", — добавила Набиуллина.