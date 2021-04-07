МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Увлекаться политикой демпфирующих механизмов для сглаживания влияния мировых цен на внутренний рынок не стоит, необходимо использовать другие инструменты, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Демпфирующий механизм призван сглаживать влияние мировых цен, в том числе их сильных изменений, на внутренний рынок, стабилизируя розничные цены в России.

Со 2 июня в России в рамках "зернового демпфера" заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Осенью в РФ заработает демпферный механизм по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника. Угрозы и перспективы. Что будет с туризмом и экологией Камчатки

"Политику, связанную с демпферами, мы выстраиваем, выстраиваем вполне сознательно, при этом, я согласен, увлекаться ей нельзя", — сказал Решетников на сессии Биржевого форума в среду.

Он пояснил, что даже на рынке пшеницы и подсолнечного масла приходится выстраивать целую инфраструктуру для запуска демпфирующего механизма. А введение демпфирующего механизма для сглаживания колебаний цен на металлопродукцию не только нецелесообразно, но и грозит дефицитом.

"Надо очень аккуратно подходить и демпфировать все эти всплески (на рынке металлов — ред.) через компенсацию увеличения затрат потребителей, в данном случае это бюджетные стройки, соответственно, через увеличение бюджетных расходов", — добавил он.