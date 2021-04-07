МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Введение "углеродного налога" в Евросоюзе приведет к потере конкурентоспособности российских товаров на европейском рынке, Россия планирует вынести этот вопрос для обсуждения на встрече глава Минфинов и Центробанков G20 в среду, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

"Надо ли развивать зеленую экономику? Конечно, надо. Но здесь, мне кажется, важно не использовать под предлогом зелёной экономики антиконкурентные условия", — сказал Силуанов, выступая на биржевом форуме.

"Если Европа, которая давно уже эту политику проводит и практически не использует уголь и другие углеродосодержащие источники энергии, то Россия или Китай — мы только сейчас начинаем этот процесс. И если с 2023 года, как предполагается, будет введен "углеродный налог", то для нас это, конечно, потеря определённого уровня конкуренции", — добавил он. Эксперт дал прогноз по курсу доллара и евро

Евросоюз планирует ввести "углеродный налог" на импортируемые товары. Так европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами углекислого газа (СО2), и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Эта мера позволит выполнить условия Парижского климатического соглашения. Еврокомиссия предложит правила работы налога к июню 2021 года, а сам налог заработает не позднее 1 ноября 2023 года.

"На наш взгляд, и сегодня у нас, кстати, встреча министров финансов и центральных банков "двадцатки", мы будем тему эту обсуждать, чтобы эта повестка не превращалась в антиконкурентную составляющую. Да, мы приверженцы такой политики, но нам нужно определённое время для подготовки", — заявил глава Минфина РФ.