МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ видит повышение инфляционного давления в мире, которое, по заявлению многих стран, является временным, однако российский регулятор относится к этому более осторожно и видит риски, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Начну с оценки мировой ситуации. На мой взгляд, повышение инфляционного давления в мире налицо. Это отражается и в ценах на продовольственные товары, которые транслируются к нам, и на commodities (биржевые товары — ред.) в целом", — сказала она, выступая на Биржевом форуме.

"Но что очень важно: многие страны заявляют, что такое повышение инфляционного давления временное, потому что оно связано с ограничениями в производстве. Эти ограничения в производстве будут сняты, это связано с временным таким навесом сбережений, потому что те страны, которые раздали очень много денег населению, не всегда пошло в потребление, вот этот вот навес сбережений существует, но что он будет исчерпан и это инфляционное давление снизится", — отметила глава ЦБ. Дальнее зарубежье мерзнет и хочет больше газа из России

"Мы к этому риску относимся более осторожно, потому что согласны, что мягкая денежно-кредитная политика и мягкая бюджетная политика, которые еще продолжаются, они будут источником вот такого повышения инфляционного давления", — подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, видно, что мировая экономика восстанавливается быстрее ожиданий, МВФ улучшает прогнозы. "Конечно, возникает риск, когда окажется, что инфляционное давление не временное. И тогда что возможно? Первое, что тот же эффект начнет повышать ставки быстрее, чем ожидают рынки и чем было транслировано на рынке. Это может вызвать, соответственно, оттоки капиталов со стран с развивающимися рынками, и нас в том числе. Допустим, второй вариант, что они будут более толерантны к повышенной инфляции, но тогда возможно раскручивание инфляционной спирали, и даже чуть позже возможно даже большее повышение ставки, для того чтобы справиться с этим инфляционным давлением", — разъяснила она причины осторожности ЦБ в оценке нынешней макроэкономической ситуации.