МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Счетная плата РФ вышла на рынок международного аудита: российское ведомство уже проводит проверку Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) и участвует в тендерах на проведение аудита Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ), Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Интерпола, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Счетная палата РФ выиграла тендер на проведение аудита UNIDO – Организации ООН по промышленному развитию. Мы уже приступили к этому аудиту и скоро его, кстати, заканчиваем. Много чего выявили и сами многому научились", – рассказал Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом о работе ведомства. Бумаги российских компаний дешевеют на торгах в Лондоне

Кудрин сообщил, что его ведомство пробует себя в новых направлениях работы. "Счетная палата по сути освоила такое направление – мы теперь участвуем в аудите международных организаций. Мы как Счетная палата имеем такую компетенцию, мы подготовили команду, знающую международные правила, стандарты, хорошо работающую на разных языках", – рассказал он.

"В настоящее время мы подали заявки на тендеры МАГАТЭ, ОЗХО, Интерпола. Мы имеем шанс годе-то на этих тендерах выиграть", – добавил Кудрин.

По его словам, президент РФ поддержал это новое направление работы Счетной палаты. "Мы, конечно, не будем перегружать себя, но мы будем иметь 2-3 проверки в год в таких чувствительных международных сферах", — пообещал глава ведомства.