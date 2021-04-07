МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за март 2021 года вырос в рублях на 250 миллиардов — до 13,8 триллиона рублей, а в долларах — на 240 миллионов, до 182,3 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина.

"По состоянию на 1 апреля 2021 года объем ФНБ составил 13 802 118,5 миллиона рублей или 11,9% ВВП, прогнозируемого на 2021 год", — говорится в сообщении. Это эквивалентно 182,3 миллиарда долларов. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил 8,679 миллиарда рублей, или 7,5% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, что эквивалентно 114,656 миллиарда долларов.

На 1 марта 2021 года объем ФНБ составлял 13,55 триллиона рублей, или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, в долларовом эквиваленте – 182,06 миллиарда долларов. Зачем у россиян забирают монеты и стоит ли их отдавать

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 39,844 миллиарда долларов, 34,723 миллиарда евро, 8,551 миллиарда фунтов стерлингов, 600,3 миллиарда японских иен, 110,5 миллиарда китайских юаней и 308,9 миллиона рублей. На депозитах в ВЭБе размещено 533,443 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 279,346 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций – 278,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,433 миллиарда рублей. Еще 3,297 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, а 56 миллиардов рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота".

Курсовая разница от переоценки средств ФНБ за период с 1 января по 31 марта 2021 года составила 45,1 миллиарда рублей. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 году составил 5,149 миллиарда рублей, что эквивалентно 69,1 миллиона долларов.