МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Нагнетание напряженности в Донбассе — в непосредственной близости от российских границ — оказывает на рынки негативное эмоциональное воздействие, однако макроэкономическая ситуация в России абсолютно стабильна и предсказуема, а некая волатильность курса рубля была и раньше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Рубль в последние дни ощутимо ослабляется, и в среду курс доллара поднимался выше 78 рублей впервые с ноября 2020 года, евро на Мосбирже торгуется дороже 92 рублей впервые с начала февраля текущего года. Журналисты, задавая вопрос Пескову, связали ослабление рубля в обострением ситуации вокруг Донбасса, в частности после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил проверку боеготовности армии России по всей стране. В Кремле оценили ситуацию в России с курсом рубля

"Конечно же, нагнетание напряженности в непосредственной близости от наших границ — это фактор, который скорее имеет негативное эмоциональное воздействие на рынки. К сожалению, это обычная практика. Но, еще раз повторяю, в целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильна, предсказуема", — сказал Песков в ответ на вопрос, может ли эскалация конфликта на Донбассе ударить по экономике России, благосостоянию граждан.

"Такая волатильность курса (рубля — ред.) — она, вы знаете, была и раньше, были разные причины — спекулятивного и неспекулятивного характера, но это не влияет на экономическую стабильность в целом", — добавил представитель Кремля.

Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.

В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством. Российский рынок акций снизился на фоне геополитических опасений

Песков ранее заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.