МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Счетная палата РФ в ближайшие годы методично проверит все институты развития страны и выдаст свои заключения об эффективности их работы, в настоящее время в некоторых из них уже снижены зарплаты сотрудникам и подняты вопросы эффективности, заявил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.

"Мы продолжаем идти по институту за институтом (развития — ред.), мы собираемся за два-три года пройти все институты. Часть наших материалов уже использовалась, например по "Дом.РФ", правительством для уточнения задач "Дом.РФ". В том числе повлияли и на снижение зарплаты институтов развития", — сказал Кудрин.

Помимо этого, глава Счетной палаты сообщил, что в фокусе ведомства находится корпорация МСП. "Мы завершили масштабную проверку ее деятельности. Основные выводы: гарантийной поддержкой в рамках национальной гарантийной системы за 5,5 лет охвачено чуть меньше 1% от общего числа объектов малого и среднего предпринимательства", — рассказал Кудрин. "Не потянут и Турцию". Что будет с ценами на летний отдых-2021

Кроме того, второй год в фокусе Счетной палаты находятся институты развития регионов Дальнего Востока, Северного Кавказа. "По Северному Кавказу материалы уже рассмотрены и правительством и Совбезом. Прошли совещания, президентом — тоже (рассмотрены — ред.), по Дальнему Востоку часть завершаем, часть уже завершили", — отметил глава ведомства.

Он сообщил, что "например, на Северном Кавказе планировалось за счет институтов развития создать новый инновационный медицинский кластер, как одна из задач — вообще не приступали, хотя выделилось уже два миллиарда рублей, на Дальнем Востоке растут в этих фондах оплаты сотрудников, результат пока не заметен".

"Российский фонд информационно-коммуникационных технологий — еще один пример института развития — за 10 лет должен был реализовать 14 проектов, реализовал только 1, а зарплату себе платил", — рассказал глава СП.

"Фонд развития моногородов — по результатам нашей проверки принято решение, что он должен быть сокращен. Он должен был создавать новые рабочие места, диверсифицировал те моногорода, где уже и так ситуация была получше, а там, где она была критической, ничего не получилось", — заключил Кудрин.