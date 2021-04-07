2021-04-07T15:13:04+03:00
2021-04-07T15:13:04+03:00
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Путин обсудит с правительством итоги реализации посланий президента
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. Президент России Владимир Путин 8 апреля проведет с кабмином совещание об итогах реализации посланий президента за 2019 и 2020 годы, сообщает пресс-служба Кремля. "Восьмого... ПРАЙМ, 07.04.2021
россия, президент, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 8 апреля проведет с кабмином совещание об итогах реализации посланий президента за 2019 и 2020 годы, сообщает пресс-служба Кремля.
"Восьмого апреля Владимир Путин проведет с руководством правительства совещание, на котором будут подведены итоги реализации посланий президента Федеральному Собранию 2019 и 2020 годов. С основными докладами выступят вице-премьеры Андрей Белоусов, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко", — говорится в сообщении.
В совещании также примут участие руководители Центрального банка, администрации президента, а также Общероссийского народного фронта.