МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 8 апреля проведет с кабмином совещание об итогах реализации посланий президента за 2019 и 2020 годы, сообщает пресс-служба Кремля. Дальнее зарубежье мерзнет и хочет больше газа из России

"Восьмого апреля Владимир Путин проведет с руководством правительства совещание, на котором будут подведены итоги реализации посланий президента Федеральному Собранию 2019 и 2020 годов. С основными докладами выступят вице-премьеры Андрей Белоусов, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко", — говорится в сообщении.

В совещании также примут участие руководители Центрального банка, администрации президента, а также Общероссийского народного фронта.