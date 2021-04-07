МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в феврале вырос на 3,3 миллиарда долларов, или на 4,8% по сравнению с пересмотренным показателем января — до 71,1 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 70,5 миллиарда долларов с первоначального значения января в 68,2 миллиарда долларов. Показатель января был пересмотрен до 67,8 миллиарда. Дальнее зарубежье мерзнет и хочет больше газа из России

Экспорт из США в феврале снизился по сравнению с январем на 2,6%, или на 5 миллиардов долларов, до 187,3 миллиарда, а импорт за тот же месяц составил 258,3 миллиарда долларов, опустившись на 1,7 миллиарда в месячном выражении (-0,7%).

Дефицит внешней торговли товарами США в феврале вырос по отношению к январю на 2,8 миллиарда долларов, до 88 миллиардов, а профицит по статье услуг снизился на 0,5 миллиарда — до 16,9 миллиарда долларов.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).