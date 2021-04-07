МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Темпы падения мировых пассажирских авиаперевозок в феврале составили 74,7% в годовом выражении, после январских 72%, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). На самолетах малой авиации может появиться тревожная кнопка "ЭРА-ГЛОНАСС"

В январе также было зафиксировано ускорение. "Хотя случаи заражения COVID в мире снизились в феврале, они остаются высокими, и медленный прогресс в вакцинации во многих странах привел к тому, что власти многих из них сохраняют строгие туристические ограничения", — говорится в релизе.

Объем международных пассажирских авиаперевозок в феврале упал на 88,7%, внутренних — на 51%.

Согласно данным IATA, самое сильное падение было зафиксировано в Европе (на 82,8%) и Ближнем Востоке (на 81,7%). Более умеренное снижение было зафиксировано в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) — на 74,9%. Примерно по 60% снижение составило в Северной Америке и Африке (по 66,1%), а также странах Латинской Америки — на 62,4%.

По данным Росавиации, объем пассажирских авиаперевозок в России в феврале рухнул вдвое. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок компаниями РФ снизился в 6 раз, внутренних — на 6,8%.

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