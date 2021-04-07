2021-04-07T16:17:11+03:00
2021-04-07T16:17:11+03:00
2021-04-07T16:17:11+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210407/833411969.html
Российские международные резервы снизились на 2,2%
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Международные резервы РФ по состоянию на 1 апреля составили 573,322 миллиарда долларов против 586,266 миллиарда на 1 марта, сообщил Банк России. Таким образом, за март резервы... ПРАЙМ, 07.04.2021
международные резервы рф, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83231/59/832315986.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83231/59/832315986.jpg
https://1prime.ru/images/83231/59/832315985.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83231/59/832315985.jpg
https://1prime.ru/images/83231/59/832315977.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83231/59/832315977.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 апреля составили 573,322 миллиарда долларов против 586,266 миллиарда на 1 марта, сообщил Банк России.
Таким образом, за март резервы снизились на 12,944 миллиарда долларов, или на 2,2%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.