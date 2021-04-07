МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 апреля составили 573,322 миллиарда долларов против 586,266 миллиарда на 1 марта, сообщил Банк России.

Таким образом, за март резервы снизились на 12,944 миллиарда долларов, или на 2,2%.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.