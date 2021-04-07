МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок вырос на 9% в феврале 2021 года по сравнению с февралем 2019 года, при этом показатель восстановился до уровня 2018 года, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

"В месячном исчислении грузовые авиаперевозки выросли на 1,5% и вернулись к уровням, которые последний раз наблюдались в 2018 году, до того как торговая война между США и Китаем начала оказывать негативное влияние на бизнес грузовых авиаперевозок", — говорится в релизе. Давление падает. Российский газ незаметно обходит Украину

При этом если сравнивать февраль 2021 года с февралем 2020 года, то спрос на грузовые авиаперевозки вырос на 10,8%. IATA отметила, что из-за пандемии коронавируса для отражения объективной картины в грузовых авиаперевозках она приводит сравнение с аналогичным периодом 2019 года.

По данным ассоциации, самый сильный рост показателя по сравнению с февралем 2019 года был зафиксирован в Африке — на 42,3%, Северной Америке — на 17,1%, а показатель Ближнего Востока увеличился на 8,7%, Азиатско-Тихоокеанского региона — на 7,1% и Европе — на 4,7%. Снижение показателя отмечено в Латинской Америке — на 18,4%.

По данным Росавиации, объем грузовых авиаперевозок в России в феврале снизился на 32,2% в годовом выражении. Международные перевозки компаниями РФ снизились на 48,9%, внутренние — на 5,2%.