МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Рост цен на яйца и подсолнечное масло в России с 30 марта по 5 апреля ускорился по сравнению с предыдущей неделей, сахар продолжил дорожать теми же темпами, а стоимость куриного мяса выросла чуть меньше, чем неделей ранее, следует из данных Росстата.

"Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 2,1%, в том числе в 35 субъектах Российской Федерации — на 0,1-1,9%, в 34 субъектах — на 2-4%, в 12 субъектах — на 4,1-7,9%", — говорится в сообщении статистического ведомства. В четырех регионах цены не изменились.

Неделей ранее, с 23 по 29 марта, яйца подорожали на 1,3%. Рост цен к 5 апреля с начала года составил 9%.

Мясо кур в России подорожало на 0,4% против 0,5% неделей ранее, в том числе в 42 регионах — на 0,1-1%, в 13 — на 1,1-4,8%. В 12 регионах цены не изменились, в 18 — снизились на 0,1-1,9%. С начала года к 5 апреля куриное мясо подорожало на 14,6%. Эксперты отметили улучшение качества продуктов на ярмарках Москвы

В свою очередь, цены на сахар за отчетный период выросли на 0,5%, как и неделей ранее. В 31 регионе стоимость повысилась на 0,1-0,7%, в 18 субъектах — на 0,8-1,4%, в 11- на 1,5-5,3%. В 13 регионах цены не изменились, в 12 — снизились на 0,1-0,8%. По состоянию на 5 апреля цены на сахар находятся на том же уровне, что и в конце декабря.

"Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,5%. В 44 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-1%, в 13 субъектах — на 1,1-3%", — добавляет Росстат.

В 14 регионах цены не изменились, еще в 14 они снизились на 0,1-2%. С 23 по 29 марта масло подорожало на 0,4%, рост цен с начала года составил 1,8%.

Пшеничная мука с 30 марта по 5 апреля выросла в цене на 0,2%, тогда как неделей ранее рост цен составлял 0,6%.

Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки на отчетной неделе подорожал на 0,3% (против 0,1% неделей ранее), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 0,2% (как и неделей ранее), вермишель — на 0,3% (против 0,2%).

Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов повысились на 0,3% (как и на предыдущей неделе). Рис подорожал на 0,1% (с 23 по 29 марта он вырос в цене на 0,3%), гречневая крупа — на 0,7% (против 0,3%), цены на пшено снизились на 0,4% (за предыдущий период — на 0,1%). Пармезан призвали исключить из списка продуктовых санкций

Помимо этого, в России продолжили дорожать картофель и морковь, хотя и несколько более медленными темпами, чем неделей ранее, в свою очередь огурцы и помидоры вновь подешевели.

"Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. В то же время подорожали: морковь — на 2,8%, картофель — на 2,5%, капуста белокочанная — на 2%, лук — на 1,5%. Цены на помидоры снизились на 2,2%, огурцы — на 2%, яблоки — на 0,1%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

Неделей ранее, с 23 по 29 марта, картофель вырос в цене на 2,6%, морковь — на 3,1%. Репчатый лук тогда подорожал на 1,5%, белокочанная капуста — на 1,8%, яблоки — на 0,2%, огурцы подешевели на 5,4%, томаты — на 2%.

В целом плодоовощная продукция на предыдущей неделе в среднем стала дешевле на 0,2%.

В свою очередь с 30 марта по 5 апреля выросли цены на маргарин (на 0,6%), баранину, печенье (на 0,5%), говядину, шоколадные конфеты (на 0,4%), полукопченую и варено-копченую колбасу, сосиски, сардельки, молоко (на 0,2%), вареную колбасу, мороженую рыбу, сливочное масло, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, водку, соль, обеды в столовых, кафе, закусочных (на 0,1%).

Цены на мясные консервы для детского питания снизились на 0,3%, сметану — на 0,2%, жирный творог — на 0,1%. Цены на свинину, мясные консервы, сухие молочные смеси для детского питания, сычужные сыры, черный чай и карамель не изменились.

Читайте также:

Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах