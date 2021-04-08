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2021-04-08T07:36:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210408/833415017.html
Названы регионы России с максимальным уровнем безработицы в 2020 году
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https://россиясегодня.рф
За весь прошлый год максимальный уровень безработицы был зафиксирован в Ингушетии — 29,8%, передает RT со ссылкой на данные Росстата. Далее идут Чечня (18,5%), Тува (18%),... ПРАЙМ, 08.04.2021
безработица, новости, экономика, регионы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. За весь прошлый год максимальный уровень безработицы был зафиксирован в Ингушетии — 29,8%, передает RT со ссылкой на данные Росстата.
Далее идут Чечня (18,5%), Тува (18%), Дагестан (15,7%) и Северная Осетия (15,4%).
Самый низкий уровень безработицы отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе — 2,4%.
В Москве показатель составил 2,6%, в Петербурге — 2,9%, в Ханты-Мансийском автономном округе — 3%, а в Тюменской области — 3,6%.
Всего в 2020 году было зарегистрировано 4,3 миллиона безработных, большинство из них, 2,2 миллиона, мужчины.
По всей стране уровень безработицы составил 5,8%.
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