МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. За весь прошлый год максимальный уровень безработицы был зафиксирован в Ингушетии — 29,8%, передает RT со ссылкой на данные Росстата. МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году

Далее идут Чечня (18,5%), Тува (18%), Дагестан (15,7%) и Северная Осетия (15,4%).

Самый низкий уровень безработицы отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе — 2,4%.

В Москве показатель составил 2,6%, в Петербурге — 2,9%, в Ханты-Мансийском автономном округе — 3%, а в Тюменской области — 3,6%.

Всего в 2020 году было зарегистрировано 4,3 миллиона безработных, большинство из них, 2,2 миллиона, мужчины.

По всей стране уровень безработицы составил 5,8%.

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