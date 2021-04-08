МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Подавляющее большинство россиян (91%) заявило, что государство должно выплачивать пособие по безработице. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сервиса "Работа.ру". В России изменился порядок выплат пособий по безработице

Помимо этого, респонденты озвучили желаемый размер пособия по безработице. В среднем россияне бы хотели получать пособие в размере 26,6 тысячи рублей, в Москве и Санкт-Петербурге немного больше — 28,3 тысячи рублей и 27,9 тысячи рублей соответственно. В то же время в Ростове-на-Дону рассчитывают на пособие в 25,6 тысячи рублей, в Нижнем Новгороде средняя желаемая сумма составила 22,7 тысячи рублей, а в Екатеринбурге — 21,9 тысячи рублей.

Отмечается, что 23% опрошенных заявили о необходимости выплачивать пособие лишь в течение шести месяцев, еще 18% считают, что до одного года, 16% не считают нужным платить пособия дольше трех месяцев, а 4% уверены, что государство должно обеспечивать такими выплатами больше года.

Мнения о том, что размер выплат не должен уменьшаться с увеличением срока поиска работы, придерживаются 66% опрошенных, тогда как 34% уверены, что чем дольше человек находится в поиске вакансии, тем меньше должны быть выплаты от государства.