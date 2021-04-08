МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Максимальная величина пособия по безработице, определенная на 2021 год, установлена применительно к периоду выплаты пособия по безработице, а не к периоду безработицы. Постановление правительства об этом вступает в силу 8 апреля. Подробнее об этом рассказала "Российская газета". Назван желаемый россиянами размер пособия по безработице

Отмечается, что отсчет повышенных выплат по безработице теперь будут начинать вести с учетом возможных смещений начала выплат или перерывов в выплате. В Минтруде изданию разъяснили, что "человек начинает получать пособие по безработице с момента признания безработным. При этом в первые три месяца гражданин может получать пособие в размере 75% заработка, но не более 12130 рублей, а вторые три месяца — до 60% от среднего заработка, но не более пяти тысяч рублей. Урегулированы вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или период выплаты пособия по безработице прерывается".

Но иногда возникают и такие ситуации, когда человек начинает получать пособие не с первого дня безработицы, а позже. Например, если работник уволен в связи с ликвидацией организации или сокращением штата, на протяжении первых трех месяцев после начала безработицы выплачивается средняя заработная плата по прошлому месту работы. Для таких граждан максимально возможный размер пособия будет начисляться с 4 по 6 месяцы безработицы, а в следующие 3 месяца — до 60% от заработной платы, но не более 5 тысяч рублей.

Бывают и такие случаи, когда период выплаты пособия по безработице прерывается. Например, беременная женщина осталась без работы. Она зарегистрировалась в центре занятости в сентябре, через месяц — в октябре — у нее уже подходит срок оформления пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами (оно оформляется всем женщинам — как работающим, так и не работающим — за 70 дней до предполагаемой даты родов). В таком случае женщина может воспользоваться пособием в связи с беременностью и родами и получать его на протяжении 140 дней, а уже после вернуться в центр занятости и возобновить поиск работы. И еще два месяца получать повышенное пособие по безработице.

Новый порядок коснется и следующих ситуаций: например, мужчина был признан безработным 15 января и начал получать пособие. С 1 февраля его на два месяца призвали на воинские сборы. В период сборов он находится на государственном обеспечении и не может получать пособие по безработице. Теперь после возвращения со сборов мужчина сможет получать повышенное пособие по безработице.