МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Товарооборот России и стран Европы растет, несмотря на политические противоречия, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Думаю, не ошибусь, если скажу, что бизнес порой проявляет больше мудрости, чем политики. И мы видим, что экономические связи остаются, несмотря на очень турбулентную политическую ситуацию, торгово-экономические отношения развиваются", — сказал он в ходе онлайн-форума "Северное измерение". "Валютного рынка не будет". Что ждет рубль до конца весны

Он отметил, что торгово-экономические отношения, конечно, испытали спад по различного рода причинам с 2013 года, когда товарооборот между РФ и ЕС достигал 417 миллиардов долларов.

"Тем не менее, мы сейчас снова находимся в стадии роста. Как нам представляется, этот раз обеспечивается прежде всего усилиями бизнес сообщества", — добавил Грушко. По его словам, географию политикам изменить нельзя, Россия и ЕС по-прежнему являются ближайшими соседями и важными торговыми партнерами, стороны зависят друг от друга.

Как говорил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, товарооборот России со странами Евросоюза после событий на Украине в 2014 году сократился по причине санкций со стороны Брюсселя, которые никогда не опирались на факты.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.