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В Кремле заявили о нехватке мигрантов в России
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России не хватает мигрантов для реализации амбициозных планов, например, в сфере строительства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я, честно говоря, не знаком с... ПРАЙМ, 08.04.2021
мигранты, дмитрий песков, новости, госпроекты, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. России не хватает мигрантов для реализации амбициозных планов, например, в сфере строительства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я, честно говоря, не знаком с материалами каких-то социологических исследований об отношении россиян к мигрантам, поэтому я никак не могу это прокомментировать и не буду", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, фиксируют ли в Кремле рост негатива в отношении мигрантов со стороны россиян и угрожает ли это как-то национальной безопасности.
"Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало за последний год, и этих самых мигрантов нам очень-очень не хватает для реализации амбиционных планов постройки, мы должны строить больше, чем сейчас, но для этого нужны рабочие руки. Те же рабочие руки нужны и в сельском хозяйстве. Поэтому дефицит мигрантов, безусловно, есть", — добавил он.