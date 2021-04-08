МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. России не хватает мигрантов для реализации амбициозных планов, например, в сфере строительства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российские власти хотят упростить въезд мигрантов

"Я, честно говоря, не знаком с материалами каких-то социологических исследований об отношении россиян к мигрантам, поэтому я никак не могу это прокомментировать и не буду", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, фиксируют ли в Кремле рост негатива в отношении мигрантов со стороны россиян и угрожает ли это как-то национальной безопасности.

"Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало за последний год, и этих самых мигрантов нам очень-очень не хватает для реализации амбиционных планов постройки, мы должны строить больше, чем сейчас, но для этого нужны рабочие руки. Те же рабочие руки нужны и в сельском хозяйстве. Поэтому дефицит мигрантов, безусловно, есть", — добавил он.