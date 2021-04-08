2021-04-08T15:17:21+03:00
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Голикова оценила эффект новых детских выплат
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Выплата на детей от 3 до 7 лет, по разным оценкам, приведет к выходу из бедности от 32% до 55% семей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Мы вместе с регионами проводим... ПРАЙМ, 08.04.2021
россия, выплаты, дети, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Выплата на детей от 3 до 7 лет, по разным оценкам, приведет к выходу из бедности от 32% до 55% семей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы вместе с регионами проводим оценку влияния этой меры (выплаты на детей от 3 до 7 лет — ред.) на выход семей из бедности. По разным оценкам, выплата подобного рода пособия приведет к выходу из бедности в разных регионах от 32% семей до 55%", — сказала Голикова на совещании о реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов.
По ее словам, заявление о назначении или переназначении пособия на детей от 3 до 7 лет в новом размере принимаются с 1 апреля, и на утро 8 апреля на портале госуслуг было подано почти 846 тысяч заявлений. Лидерами являются Краснодарский край, Башкирия и Алтайский край.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей от трех до семи лет — она будет зависеть от среднедушевого дохода семьи. Помощь может составить 50, 75 или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону. Размер суммы будут пересчитывать ежегодно. Семьи с низким доходом могут подать заявление на перерасчет или назначение пособий на детей от 3 до 7 лет через портал госуслуг с 1 апреля до 31 декабря текущего года.