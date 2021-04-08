ВАШИНГТОН, 8 апр — ПРАЙМ. Министерство торговли США в четверг внесло в черный список семь технологических организаций из КНР, чьи действия, по мнению Вашингтона, идут вразрез с американскими национальными интересами, говорится в распространенном релизе американского ведомства.

"Министерство торговли США добавило семь суперкомпьютерных организаций из Китая в свой перечень организаций, чьи операции идут вразрез с национальными интересами или интересами международной политики Соединенных Штатов", — сказано в документе.

Отмечается, что речь идет об организациях, которые "участвуют в создании суперкомпьютеров, которые впоследствии используются военными КНР в их дестабилизирующих усилиях по военной модернизации и программах по созданию оружия массового поражения". Все меняется. Почему США засуетились вокруг "Северного потока 2"

"Возможности суперкомпьютеров критически важны для развития многих — вероятно, почти всех — современных вооружений и систем обеспечения национальной безопасности, включая ядерное и гиперзвуковое оружие. Министерство торговли США намерено в полной мере задействовать свои полномочия, чтобы не позволить Китаю использовать американские технологии ради своих дестабилизирующих усилий по военной модернизации", — прокомментировала данный шаг министр торговли США Джина Раймондо.

Ранее Раймондо заявила, что действия Китая в международной торговле создают препятствия конкуренции, и подтвердила намерение задействовать все доступные инструменты для противодействия "недобросовестным практикам" этой страны.