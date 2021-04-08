ВАШИНГТОН, 8 апр — ПРАЙМ. Мировая экономика в условиях пандемии COVID-19 восстанавливается быстрее, чем ожидалось, говорится в заявлении Международного валютно-финансового комитета, руководящего органа Международного валютного фонда. Белоусов дал прогноз по росту инвестиций в России в 2021 году

"Мировая экономика восстанавливается после кризиса быстрее, чем ожидалось в прошлом октябре, благодаря беспрецедентному политическому реагированию и стремительному прогрессу в разработке вакцины (от коронавируса)", — говорится в коммюнике комитета.

"При этом перспективы восстановления остаются очень неопределенными и неровными внутри стран и в международном поле", — уточнил фонд.

Также в МВФ отметили рост финансовой уязвимости, которая может стать угрозой для глобальной финансовой стабильности, если политика центробанков будет резко ужесточаться. Пока что фонд рекомендует странам политику стимулирования экономики путем денежных вливаний.

Фонд заявляет о намерении изучить возможное увеличение ресурсов фонда — квот, которые записываются за странами-членами. Ранее МВФ заявил, что планирует с одобрения членов увеличить свои ресурсы на 650 миллиардов долларов — это крупнейшее такого рода увеличение в истории.