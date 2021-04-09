МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил высказывания президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина политическим прагматизмом, сообщает газета Washington Post.

Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает.

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Сотрудник газеты, который интервьюировал госсекретаря, спросил, как Байден может позволять себе подобные высказывания и при этом стремиться к сотрудничеству.

По словам Блинкена, президент США исповедует политику, исходящую из критерия целесообразности. "Он (Байден) четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес", — объяснил госсекретарь.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. Путин также предложил Байдену продолжить дискуссию онлайн, чтобы обсудить в том числе вопросы стратегической стабильности.

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