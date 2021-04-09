МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил высказывания президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина политическим прагматизмом, сообщает газета Washington Post.

Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Все меняется. Почему США засуетились вокруг "Северного потока 2"

Сотрудник газеты, который интервьюировал госсекретаря, спросил, как Байден может позволять себе подобные высказывания и при этом стремиться к сотрудничеству.

По словам Блинкена, президент США исповедует политику, исходящую из критерия целесообразности. "Он (Байден) четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес", — объяснил госсекретарь.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. Путин также предложил Байдену продолжить дискуссию онлайн, чтобы обсудить в том числе вопросы стратегической стабильности.

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