МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Направление "клеточного" сельского хозяйства пока только формируется в рамках сектора биотехнологий, но в будущем оно может помочь в борьбе с голодом и загрязнением окружающей среды, рассказал РИА Новости управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин. Эксперт рассказал, как быстро снизить цены на бензин в России

Биотехнология в классическом понимании — наука о производстве ценных веществ и продуктов с использованием природных биологических микроорганизмов, растительных и животных клеток. В основе современного биотеха лежат генная и клеточная инженерия. Эти методы направлены на конструирование новых, не существующих в природе сочетаний генов. Наибольшее применение генная инженерия нашла в сельском хозяйстве и медицине.

"Уже сейчас технологии генной инженерии широко используются в биофармацевтике и в биомедицине, однако в ближайшем будущем они станут неотъемлемой частью растущего рынка – продуктов синтетической биологии", — прогнозирует Зюзин.

"Ее применение будет охватывать и традиционное сельское хозяйство, и производство биотоплива, биопластиков, и направления, которые формируются, так называемое "клеточное" сельское хозяйство – производство молока и мяса в биореакторах, то есть без коровы, драйверами чего являются и проблема голода, и растущее загрязнение окружающей среды", — отметил собеседник агентства.

Зюзин прогнозирует, что применение генной инженерии будет расти и в области здравоохранения на фоне старения населения и роста персонализированной терапии.

Ранее Зюзин говорил РИА Новости, что россияне скоро смогут есть мясо и хлеб из белка насекомых, — такие разработки станут доступны россиянам уже в ближайшие годы.

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