МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Направление "клеточного" сельского хозяйства пока только формируется в рамках сектора биотехнологий, но в будущем оно может помочь в борьбе с голодом и загрязнением окружающей среды, рассказал РИА Новости управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин.
Биотехнология в классическом понимании — наука о производстве ценных веществ и продуктов с использованием природных биологических микроорганизмов, растительных и животных клеток. В основе современного биотеха лежат генная и клеточная инженерия. Эти методы направлены на конструирование новых, не существующих в природе сочетаний генов. Наибольшее применение генная инженерия нашла в сельском хозяйстве и медицине.
"Уже сейчас технологии генной инженерии широко используются в биофармацевтике и в биомедицине, однако в ближайшем будущем они станут неотъемлемой частью растущего рынка – продуктов синтетической биологии", — прогнозирует Зюзин.
"Ее применение будет охватывать и традиционное сельское хозяйство, и производство биотоплива, биопластиков, и направления, которые формируются, так называемое "клеточное" сельское хозяйство – производство молока и мяса в биореакторах, то есть без коровы, драйверами чего являются и проблема голода, и растущее загрязнение окружающей среды", — отметил собеседник агентства.
Зюзин прогнозирует, что применение генной инженерии будет расти и в области здравоохранения на фоне старения населения и роста персонализированной терапии.
Ранее Зюзин говорил РИА Новости, что россияне скоро смогут есть мясо и хлеб из белка насекомых, — такие разработки станут доступны россиянам уже в ближайшие годы.
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