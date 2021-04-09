МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в феврале снизился на 1,6% по отношению к январю, сообщает министерство экономики и технологий страны.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, напротив, ожидали роста показателя на 1,5%. Все меняется. Почему США засуетились вокруг "Северного потока 2"

Кроме того, показатель января был пересмотрен: теперь министерство оценивает падение производства в промышленности страны в первый месяц года в 2% вместо первоначальных 2,5%.

При этом промышленное производство в Германии исключая энергетический и строительный сектор в феврале снизилось на 1,8% по отношению к январю. Объем производства товаров производственно-технического назначения упал на 3,2%, а потребительских товаров — вырос на 0,2%.