2021-04-09T09:18:54+03:00
2021-04-09T09:18:54+03:00
2021-04-09T09:18:54+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210409/833423664.html
Промпроизводство в Германии в феврале неожиданно снизилось на 1,6%
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в феврале снизился на 1,6% по отношению к январю, сообщает министерство экономики и технологий страны... ПРАЙМ, 09.04.2021
германия, мировая экономика, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83269/80/832698041.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83269/80/832698041.jpg
https://1prime.ru/images/83269/80/832698040.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83269/80/832698040.jpg
https://1prime.ru/images/83269/80/832698034.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83269/80/832698034.jpg
https://1prime.ru/energy/20210408/833419663.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в феврале снизился на 1,6% по отношению к январю, сообщает министерство экономики и технологий страны.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, напротив, ожидали роста показателя на 1,5%.
Кроме того, показатель января был пересмотрен: теперь министерство оценивает падение производства в промышленности страны в первый месяц года в 2% вместо первоначальных 2,5%.
При этом промышленное производство в Германии исключая энергетический и строительный сектор в феврале снизилось на 1,8% по отношению к январю. Объем производства товаров производственно-технического назначения упал на 3,2%, а потребительских товаров — вырос на 0,2%.