МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. В Москве в 2020 году был зафиксирован один из самых низких показателей безработицы среди 10 крупнейших столиц мира, ниже он оказался только в Пекине, в других мировых столицах, включая Париж, Берлин, Стамбул, Рио-де-Жанейро, Токио, Нью-Йорк, Дели, Стамбул, этот показатель по итогам прошлого года превысил московский от 2 до 7 раз, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба, с 2015 года уровень безработицы в Москве последовательно снижался, и к концу 2019 года составлял 2,2%.

"За счет взвешенного подхода к введению ограничительных мер и программы поддержки городского бизнеса общим объемом около 90 миллиардов рублей Москве удалось избежать значительного роста показателя и в период пандемии: по сравнению с докризисным значением в 2020 году уровень безработицы в столице России увеличился всего на 0,3 процентного пункта и составил 2,5%", — подчеркнул заммэра. Промпроизводство в Германии в феврале неожиданно снизилось на 1,6%

По данным международной группы Euromonitor, в 2020 году уровень безработицы в Москве, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ), составил 2,5%. Ниже он был только в Пекине — 1,4%. В Дели этот показатель был чуть выше 3%, в Токио — 3,8%, в Лондоне — 4,5%, в Париже — 7,6%, в Берлине — 7,9%, Рио-де-Жанейро — 8,2%, Нью-Йорке –8,8%, Стамбуле — 17,5%.

Как отметил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, Москва в 2020 году стала лидером среди 10 ведущих мировых столиц по такому важнейшему показателю, как уровень занятости населения.

"Уровень занятости в Москве, по данным Euromonitor, составил 79,9%. В Лондоне этот показатель в 2020 году был равен 78,4%, в Пекине 78,2%, в Токио 76%, в Берлине 75,9%, в Париже 72,4%, в Нью-Йорке 67,8%. Уровень занятости в Рио-де-Жанейро составил 59,6%, в Стамбуле 47,7%, в Дели — 37,4%", — пояснил он.