МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 2 апреля составил 13,785 триллиона рублей против 13,774 триллиона на 26 марта, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база за этот период выросла на 11 миллиардов рублей, или на 0,1%. Российский рынок акций повысился по индексам

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.