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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210409/833425007.html
Денежная база России в узком определении за неделю выросла на 0,1%
Экономика
Новости
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. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 2 апреля составил 13,785 триллиона рублей против 13,774 триллиона на 26 марта, сообщил Банк России. Таким образом,... ПРАЙМ, 09.04.2021
денежная база, россия, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 2 апреля составил 13,785 триллиона рублей против 13,774 триллиона на 26 марта, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период выросла на 11 миллиардов рублей, или на 0,1%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.