МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Темпы продовольственной инфляции в России могут замедлиться во втором квартале 2021 года, сообщил журналистам руководитель Центра агроаналитики Минсельхоза РФ Дмитрий Авельцов. Ритейлеры прокомментировали возможное повышение цен на майонез

"Эффект от мер, предпринятых правительством РФ для стабилизации цен на продовольствие, выйдет на пиковые значения, начиная со второго квартала 2021 года. По ряду направлений уже отмечается снижение стоимости продукции, в частности, с декабря прошлого года упали цены на зерновую группу и муку, а также сахар и подсолнечное масло", — сказал Авельцов.

По его словам, снижение цен на зерно позволило избежать роста стоимости хлебобулочных изделий в стране. Кроме того, добавил он, в ближайший месяц это отразится и на смежных отраслях, в том числе на себестоимости производства кормов. Дополнительным поддерживающим фактором выступит ценовая динамика на глобальном рынке.

"Так, ФАО уже фиксирует мартовское снижение мировых цен на зерновые вследствие благоприятных прогнозов урожая и сахар на фоне ожиданий роста экспорта из Индии. Это позволит уменьшить давление на продинфляцию в России со стороны этих категорий и уже в среднесрочной перспективе отразится на ценах "на полке", — заключил руководитель Центра агроаналитики.

По данным Росстата, инфляция в России в марте в месячном выражении составила 0,66% против 0,78% в феврале, в годовом выражении ее темпы выросли до 5,79% с февральских 5,67%. В свою очередь цены на продовольственные товары в марте увеличились на 0,82% относительно февраля против 1,22% месяцем ранее. В годовом выражении продовольственная инфляция замедлилась до 7,58% с 7,72% в феврале.