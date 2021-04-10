МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Новых провалы в украинской экономике отметил Национальный банк Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные НБУ.

По итогам 2020 года, чистый отток прямых инвестиций из украинской экономики составил 868,2 миллиона долларов. Отмечается, что для экономики Украины это весьма значительная сумма. К тому же, это рекордное значение за всю историю независимости страны. Украина запретила импорт ряда товаров из России

Давая оценку столь провальным результатам, эксперты подчеркнули, что здесь огромную роль сыграла пандемия коронавируса. Но при этом немаловажную роль сыграла и действующая власть. Как отмечают аналитики, с приходом на пост президента Владимира Зеленского, доверие к украинской экономике у иностранных инвесторов начало снижаться.

Одной из причин снижения уровня доверия эксперты называют государственное рейдерство, что уже стало одной из основ экономической политики команды Зеленского. И история с "Мотор Сич" пример одной из таких ситуаций.

Аналитики констатируют факт того, что экономика Украины с 2014 года снижается. С 2014 по 2019 годы Украина получила формально только 17,8 миллиардов долларов прямых инвестиций. Тогда как к примеру в 2008 году этот показатель был на уровне 11 миллиардов долларов.

Снижение инвестиций в украинскую экономику связано в том числе с разрывом отношений с РФ, поскольку украинский бизнес достаточно тесно до событий 2014 года был связан с Россией.

С каждым годом ситуация только усугублялась и сейчас, отмечают аналитики, возможности для инвестирования продолжают сужаться. А разгул рейдерства и безвластие в стране, постоянные скандалы с международными инвесторами серьезно подпортили репутацию Украины.