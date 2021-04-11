МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Россия во время пандемии коронавируса смогла успешно оказать поддержку бизнесу, но вмешательство в ценообразование и усиление роли государственных компаний может негативно сказаться на дальнейшем развитии, считают эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). По их мнению, у мировой экономики немного шансов преодолеть кризис в этом году. Нефть готовит россиянам новые испытания

Доклад о влиянии пандемии на отрасли отечественной экономики и их посткризисное развитие ВШЭ подготовила совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) к Апрельской международной конференции, которая состоится 13–30 апреля. Специалисты полагают, что глобальная рецессия заставила российские компании и государство "активно взаимодействовать», в результате чего удалось оперативно решить многие проблемы отраслевого регулирования и смягчить отдельные ограничения. Однако увеличение контроля властей над бизнесом, получившим господдержку, привело к возникновению рисков для экономики.

Эксперты назвали следующие проблемы:

расширение вмешательства государства в процессы ценообразования в конкурентных секторах, к которым относятся розничная торговля, фармацевтическая промышленность;

появляющиеся с внедрением новых технологий возможности контроля над бизнесом, в т. ч. с помощью цифровизации («возможно усиление попыток контролировать бизнес во всех решениях и встраивать его в исполнение решений "сверху вниз"»);

поглощение перспективных компаний, в том числе крупными компаниями с госучастием;

сохранение, а в некоторых случаях и усиление давления на бизнес (особенно характерно для небольших компаний, уточняют авторы доклада). В Турции прокомментировали сообщения о новых требованиях для въезда

Как считают специалисты, прогнозы о том, что глобальная экономика справится с вызванной пандемией рецессией в 2021 году, не сбываются. Причина в том, что до сих пор существуют факторы, негативно повлиявшие на экономику в прошлом году. Также отрицательно влиять на состоянии национальных экономик будут разный характер карантинных ограничений, скорость вакцинации от COVID-19, появление новых штаммов вируса. ВШЭ и РСПП подводят итог, что государствам потребуется адаптировать свою экономическую политику «к условиям более долгой рецессии».