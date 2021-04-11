МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Коалиция под руководством канцлера Германии Ангелы Меркель приняла решение убрать у глав регионов полномочия ужесточать или ослаблять коронавирусные ограничения, пишет Bloomberg.

Администрация канцлера разработала законопроект, который лишит руководителей федеральных земель возможности ужесточать или ослаблять коронавирусные ограничения. На данный момент власти каждого немецкого региона имеют право принимать такие решения самостоятельно. Правительству передадут право вводить ограничения из-за COVID-19 на территории всей страны. Марш пустых бочек. Кто воспользовался слабостью России на рынке газа

Канцлер также планирует ввести комендантский час с 21:00 до 05:00 в тех регионах, где уровень заболеваемости за последние семь дней превысит 100 случаев на 100 тысяч человек три дня подряд. Также в этих землях будут закрыты непродовольственные магазины, а компании обяжут проверять своих сотрудников на коронавирус дважды в неделю.

7 апреля министр финансов ФРГ Олаф Шольц заявил, что условия для открытия границ и возобновления работы всех предприятий отсутствуют. Как он заявил, у страны еще будет шанс полностью справиться с коронавирусом и его последствиями и обеспечить собственной экономике стабильный рост. Таким образом, власти Германии не в первый раз изменили свою позицию и передумали вносить коррективы в стратегию сдерживания пандемии.