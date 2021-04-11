МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. В московском отделении Пенсионного фонда России (ПФР) напомнили, что некоторые россияне могут досрочно уйти на пенсию с нынешнего года. Об этом пишет «Российская газета».

Так, с этого года матери четверых детей, рожденные в 1965 году, впервые могут досрочно выйти на пенсию. «Женщины, родившие и воспитавшие четырех детей до достижения ими возраста 8 лет, могут оформить страховую пенсию по старости при достижении 56 лет», — пишет издание.

В учреждении также заявили, что с 2023 года пенсия будет назначаться женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения возраста 8 лет. Они смогут ее оформить в 57 лет.

При этом россиянки, имеющие пять и более детей, имеют право выйти на пенсию в 50 лет. Мать троих детей может пойти на пенсию в 57 лет, а родившая четырех детей — в 56 лет. Почему дорожают авто с пробегом и как купить их выгодно

Также предусмотрена досрочная пенсия гражданам с трудовым стажем 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Жители Крайнего Севера имеют право досрочного выхода на пенсию на пять лет раньше от установленных общих требований, если их минимальный стаж составляет 15 лет.

Стоит отметить, что, в тех семьях, где воспитали ребенка-инвалида до возраста 8 лет, один из родителей может выйти на пенсию раньше срока. Также на досрочную пенсию имеют право претендовать опекуны инвалидов с детства.

Ранее сообщалось, что партия «Справедливая Россия» планирует внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект об отмене пенсионной реформы, которую провели в 2018 году, и вернуть действовавший ранее возраст выхода на пенсию, заявил глава фракции партии Сергей Миронов. В поддержке данного проекта он обвинил депутатов «Единой России», которым удалось «протащить эту антинародную реформу» без учета мнения экспертов и протестов.