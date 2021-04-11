МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер призвал США и ЕС ужесточить санкции против России в ответ на возможную эскалацию на востоке Украины.

"ЕС и США должны политически показать, во что ввязывается российское руководство, если допустит эскалацию ситуации на востоке Украины или введет туда войска", — заявил Вебер в интервью изданиям группы Funke.

По его мнению, Россия продолжает "курс на опасные провокации", а размещение российских войск у востока Украины — это испытание для Запада. Все меняется. Почему США засуетились вокруг "Северного потока 2"

"Ответ на это должен быть однозначным и твердым… Тогда дням дозированных санкций придет конец", — заявил он. Среди возможных мер для Запада Вебер перечислил замораживание счетов олигархов, отделение России от платежной системы Swift или действия против "Северного потока 2".В марте Вебер предложил ЕС при необходимости использовать "Северный поток 2" в качестве политического инструмента против Москвы. Вебер заявил изданию Spiegel, что данный проект "не в европейских интересах", и поскольку правительство ФРГ не намерено останавливать строительство трубопровода, Брюсселю необходимо использовать его "в качестве рычага во внешней политике".

Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.

Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении — по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий. Власти Германии меняют подход к борьбе с пандемией

Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи.