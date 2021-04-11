МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в этом году будет "постковидным" в силу того, что страна переживает беспрецедентный период, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Оно так или иначе будет постковидным. Потому что, еще раз повторяю, беспрецедентный период, в котором мы сейчас находимся", — заявил Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.

Послание будет направлено на развитие после пандемии, в нем будут отражены системные меры поддержки, сообщил пресс-секретарь президента РФ. Он отметил, что Россия еще находится на выходе из ковидного кризиса и неясно, как долго продлится этот период. Он подчеркнул, что необходимо выходить из кризиса и "компенсировать то проседание, которое имело место".

"И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию. Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году", — заявил Песков.

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Владимир Путин сам пишет послание и порой его дорабатывает до последних минут, бывают сенсационные заявления и для тех, кто готовит основные тезисы, добавил Песков.

По его словам, Путин в послании часто говорит неожиданные даже для высокопоставленных чиновников вещи. "И я Вам более того скажу. Чаще всего. Чаще всего так и происходит. Разумеется, рождается вот этот объемный материал, объемный текст речи президента. Но как правило, в день, предшествующий оглашению послания, или в последнюю ночь президент может и чаще всего дописывает какие-то свои абзацы, иногда целые страницы, которые потом во время оглашения те, кто участвовал в подготовке, с удивлением слышат вместе с остальными", — уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Песков подчеркнул, что бывает и так, что никто не знает о содержании отдельных положений послания.

"Такое бывает очень часто. Ну, это же не значит, что кто-то гонится за сенсационностью. Вовсе нет. Поскольку это послание президента, то и он является автором. И до последней минуты, вот до последней ночи он, естественно, обдумывает. И если он считает необходимым, он вносит корректировки какие-то, дополнения прямо по ходу самостоятельно", — сказал Дмитрий Песков.

Он также рассказал, что иногда времени напечатать окончательный вариант нет и Путин пользуется рукописным вариантом.