МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров, Центробанку РФ и ВЭБу до 1 июня разработать механизм финансовой поддержки компаний, реализующих "приоритетные" экспортно ориентированные проекты, при снижении цен на их продукцию, говорится в материалах. Правительство разработает меры по увеличению инвестиций бизнеса в России

"Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ"… о разработке с участием государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и применении механизма оказания финансовой поддержки организациям, реализующим приоритетные экспортно ориентированные проекты, в случае снижения цен на произведенную ими продукцию", — отмечается в материалах.

Соответствующий доклад поручено сделать до 1 июня.

Также Путин поручил ВЭБу оказать гарантийную поддержку российским организациям, осуществляющие инвестиционные проекты.