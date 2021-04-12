2021-04-12T10:46:46+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210412/833439848.html
Власти разработают механизм финансовой поддержки экспортеров
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Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров, Центробанку РФ и ВЭБу до 1 июня разработать механизм финансовой поддержки компаний, реализующих "приоритетные" экспортно... ПРАЙМ, 12.04.2021
экспорт, правительство рф, вэб, цб рф, владимир путин, новости, экономика, бизнес, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров, Центробанку РФ и ВЭБу до 1 июня разработать механизм финансовой поддержки компаний, реализующих "приоритетные" экспортно ориентированные проекты, при снижении цен на их продукцию, говорится в материалах.
"Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ"… о разработке с участием государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и применении механизма оказания финансовой поддержки организациям, реализующим приоритетные экспортно ориентированные проекты, в случае снижения цен на произведенную ими продукцию", — отмечается в материалах.
Соответствующий доклад поручено сделать до 1 июня.
Также Путин поручил ВЭБу оказать гарантийную поддержку российским организациям, осуществляющие инвестиционные проекты.